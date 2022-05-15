ОВА: водоснабжение восстановили во всех городах и селах Киевщины

Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах Киевской области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом населенном пункте.