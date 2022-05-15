ОВА: водоснабжение восстановили во всех городах и селах Киевщины

ОВА: водоснабжение восстановили во всех городах и селах Киевщины
Фото: Рixabay

Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах Киевской области, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.

В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом населенном пункте.

"Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Работы продолжаются", – отметили в КОВА.

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