ОВА: водоснабжение восстановили во всех городах и селах Киевщины
Водоснабжение подведено и восстановлено во всех населенных пунктах Киевской области, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной военной администрации.
В настоящее время продолжаются работы по подключению к воде отдельных жилых домов в каждом населенном пункте.
"Без централизованного водоснабжения остаются только отдельные дома в пгт Гостомель из-за отсутствия электроснабжения. Работы продолжаются", – отметили в КОВА.