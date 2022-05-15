Укрпочта выпустит марку, посвященную группе Kalush Orchestra

В Укрпочте анонсировали появление марки, посвященной победителям Евровидения-2022 — группе Kalush Orchestra, сообщает Новое время.

Об этом сообщил в Facebook директор Укрпочты Игорь Смелянский.

"Мы поздравляем Kalush с победой на Евровидении. Вы крутые! Укрпочта выпускает марки, согласно решению Художественного Совета. Но я думаю у меня будет достаточно аргументов как у председателя Совета согласовать и ускорить выпуск марки, посвященной нашим победителям. Так как мы это сделали с Русланой и Джамалой" , — написал он.

По словам директора, дизайн марки предварительно должны согласовать с организаторами Евровидения. Поэтому пока опубликованное фото – это пример одного из вариантов.

Смелянский также напомнил, что сейчас в Дії и на странице Укрпочты в Facebook идет голосование за тему следующей почтовой марки, а марка группы Kalush Orchestra будет выбираться вне очереди.

В ночь с 14 на 15 мая в Турине (Италия) состоялся гранд-финал международного песенного конкурса Евровидения 2022. После подсчета суммы голосов национальных жюри и зрительского голосования победителем стала украинская группа Kalush Orchestra.