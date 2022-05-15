ОВА: в Гуляйполе в Запорожской области оккупанты повредили жилые дома

В Гуляйполе в Запорожской области в результате вооруженной атаки оккупантов повреждены жилые дома местных жителей, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Правоохранители зафиксировали разрушение от вражеских атак во многих домах местных жителей. В результате обстрела в домах разрушены крыши, иссеченные стены, выбиты окна.

Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены.

Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения.

Информации о пострадавших не поступало.

14 мая на протяжении всех суток оккупанты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру.

По факту военного преступления в СБУ в Запорожской области переданы материалы для открытия уголовного производства по ч. 1 ст. 438 УК "Нарушение законов и обычаев войны".