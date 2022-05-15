Посольство США показало в действии гаубицы калибра 155 мм, переданные в ВСУ

89 из 90 гаубиц калибра 155 мм типа М777, которые правительство США пообещало предоставить Украине, уже находятся в распоряжении подразделений Вооруженных сил Украины, а некоторые из них – непосредственно в театре ведения боевых действий, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит twitter-страница посольства США в Украине.

"Гаубицы М-777 в действии. Это часть последнего пакета помощи Вооруженным Силам Украины на сумму 800 миллионов долларов США".

На видео, которое опубликовало посольство, сняли, как украинские защитники ведут огонь из гаубиц М777 по вражеским позициям.

Гаубиці М-777 у дії. Це частина останнього пакету допомоги Збройним Силам України на суму 800 мільйонів доларів США. Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій. @GeneralStaffUA pic.twitter.com/9Uf0iOf3Yz — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 15, 2022

Справка: M777 howitzer – британская полевая прицепная гаубица калибра 155 миллиметров. M777 имеет цифровую систему управления огнем, которая аналогична системам управления огнем в самоходных артиллерийских установках. Максимальная дальнобойность обычными снарядами – 24,7 км.

Гаубица M777 может вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur с максимальной дальностью 40 км.