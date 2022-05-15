Правящая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО

Социал-демократическая партия Швеции поддержала вступление страны в НАТО. При этом политическая сила выступила против размещения на шведской территории ядерного оружия, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление партии.

Отмечается, что сегодня состоялось заседание правления партии, на котором было принято решение поддержать подачу Швецией заявки на вступление в НАТО.

"Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция, в случае одобрения заявки НАТО, высказала односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории" , - подчеркивается в релизе.

Министр иностранных дел Швеции Энн Линде назвала историческим решение правящей партии дать согласие на вступление страны в НАТО.

"Российское вторжение в Украину ухудшило ситуацию с безопасностью в Швеции и во всей Европе" , - написала она в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось о планах правительства Швеции провести 16 мая внеочередное заседание, на котором будет принято решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО.

Отметим, накануне Финляндия официально сообщила о подаче заявки на вступление в НАТО.