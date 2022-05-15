Генштаб: на отдельных направлениях комплектация оккупантов менее 20%

На отдельных направлениях ведения боевых действий комплектование подразделений оккупантов составляет менее 20 процентов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 15 мая.

"Оккупанты несут значительные потери в живой силе и технике. На отдельных направлениях укомплектованность подразделений, по результатам боевых действий, составляет менее 20 процентов.

На Попаснянском направлении из-за больших потерь и неспособности действовать самостоятельно, подразделения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации объединяются с представителями российских частных военных компаний для дальнейших действий в составе сводных подразделений".

В Харьковской области враг сосредоточился на удержании занятых позиций и недопущении выхода подразделений ВСУ к линии государственной границы. Оккупанты продолжают бросать в бой мужчин, мобилизованных на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Оккупанты вели систематические обстрелы населенных пунктов Русские Тишки, Терновая и Петровка. За сутки предприняли попытку наступления возле Довгенького и Богородичного.

В Донецкой области россияне продолжали вести обстрелы и пытались закрепиться на занятых позициях, а также пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Основные усилия враг продолжал сосредоточивать на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях.

Вблизи Северодонецка противник вел боевые действия вблизи Тошковки. Вблизи Боровского захватчики понесли потери при попытке наступления и отступили.

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия в районе Камышевахи.

На Авдеевском направлении противник вел боевые действия и понес потери в районе населенных пунктов Пески и Новокалиново. На отдельных участках применил тяжелые огнеметные системы.

На Кураховском направлении, используя поддержку артиллерии, вел штурмовые и наступательные действия. Удачи не имел.

В Мариуполе непрерывно враг наносит авиационные и артиллерийские удары по заводу "Азовсталь", где находятся украинские защитники, а также блокирует выходы из подземных бомбоубежищ.

В направлении Запорожья и Новопавловки враг вел обстрелы из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Со стороны украинских защитников были попытки вести контрбатарейную борьбу.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг обстреливал позиции ВСУ по минометам и ствольной артиллерии.

На северной границе Украины с Беларусью признаки формирования наступательных группировок со стороны врага не выявлены. Белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию участков границы.

В Сумской области враг усиленно охраняет пункты пересечения границы в Курской и Белгородской областях. Также противник нанес удары по гражданским объектам в селах Шипиловка и Шевченково.

Украинская разведка заметила подготовку около 2500 резервистов российским командованием на полигонах в Воронежской, Белгородской и Ростовской областях. Сразу после завершения тренировок их планируют бросить в бой против ВСУ.