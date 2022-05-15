Подоляк прокомментировал массовые пожары в российских военкоматах

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк саркастически прокомментировал на своей странице в Twitter массовые поджоги российских военкоматов, сообщает Новое время.

«Рязань, Нижневартовск, Мордовия, Ивановская область — в последнее время в России массово самовозгораются военкоматы. Пылают от стыда? Россия продолжает спецоперацию по демилитаризации… собственной армии. Все еще идет по плану или нам помочь это ускорить?» — написал он.

По данным Медузы, за последние три дня в РФ пытались поджечь здания четырех военкоматов, а с начала войны — более десяти.

В частности, по данным издания, в ночь на 15 мая в Волгограде пытались поджечь восккомат по Советскому, Ворошиловскому и Кировскому районам, в ночь на 14 мая — в поселке Пронск Рязанской области пытались поджечь двери и оконные рамы военкомата, а в ночь на 13 мая неизвестные бросили коктейли Молотова в стену военкомата в Гуково и в здание военкомата в Омске.

8 мая российская оппозиционерка Любовь Соболь сообщала, что неизвестные забросали коктейлями Молотва военкомат в Череповце.