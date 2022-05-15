Запорожская ОВА: коллаборанты и оккупанты ссорятся из-за денег

В Запорожской области ставленника российских оккупантов "губернатора" Евгения Балицкого местные коллаборанты обвинили в пропаже высланных из Москвы денег якобы на выплаты жителям Мелитополя к 9 мая, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Запорожской областной военной администрации.

"Между коллаборантами и оккупантами начинаются серьезные недоразумения. Они не хотят уступать первенство друг другу. Известный запорожцам предатель Рогов обвинил самоназначенного "губернатора" Балицкого в том, что из-за него "потерялись дорогой" из Москвы в Мелитополь обещанные выплаты по 10 000 рублей до 9 мая" , - говорится в сообщении.

Также в ОВА отметили, что в течение суток на Запорожском направлении войска РФ производили огненное поражение ВСУ из реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов. Также были попытки вести контрбатарейную борьбу.

Сегодня украинские военные Сил обороны обезвредили еще одну БМП-3 с полным боекомплектом, а на днях военные горно-штурмовой Закарпатской бригады во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края совершили огневую атаку позиций армии РФ, в результате чего враг был вынужден бежать, бросив практическое невредимое БМП-3 с полным боекомплектом (гранатометы, мины, огнемет), передали в Запорожской ОВА.

15 мая оккупанты в Орехове артударами повредили три отделения местной больницы и храм религиозной общины.

Вчера, 14 мая, на протяжении всех суток рашисты продолжали обстреливать Гуляйполе и крушить гражданскую инфраструктуру. Были повреждены жилые дома местных. Некоторые помещения от прямых ракетных попаданий полностью разрушены. Также повреждены придомовая территория и гаражные сооружения мирного населения. Информации о пострадавших не поступало.

В селе Малая Токмачка Пологовского района в результате артиллерийских обстрелов оккупантами было повреждено хозяйственное здание на территории Ореховского исправительного учреждения.