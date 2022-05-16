Стокгольм готов решить разногласия с Турцией по НАТО – МИД Швеции

Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО. Страны продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявила глава МИД Швеции Анн Линде.

"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения" , - заявила Линде.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Берлине заявил, что турецкое правительство не возражает против расширения НАТО, однако не согласна с позицией стран, которые поддерживают террористов.