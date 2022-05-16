Румыния поможет Украине экспортировать зерно – глава МИД

Румыния и США помогут Украине вывезти заблокированное в стране зерно через румынские порты Галац и Констанца. Этот вопрос глава МИД Румынии Богдан Ауреску обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Я кратко обсудил с госсекретарем Блинкеном усилия и планы Румынии по поддержке экономики Украины путем облегчения экспорта и логистики зерна через порты Галац и Констанца, а также возможные совместные международные действия в этом отношении, чтобы внести вклад в глобальную продовольственную безопасность" , - отметил Ауреску.

Ранее сообщалось, что Румыния поддержит быстрое вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Поскольку для нее очень важно присоединение этих двух стран к Альянсу.