ОВА: войска РФ разрушили мост в Сумской области из-за боязни контрнаступления ВСУ

Российские войска ракетными ударами 15 мая разрушили мост в Шосткинском районе Сумской области, пытаясь таким образом усложнить возможные контрнаступательные действия ВСУ. Эта переправа через реку Клевень ведет в сторону РФ, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в эфире всеукраинского телемарафона.

Чиновник отметил, что в области под вражеский ракетный обстрел с самолетов прошлой ночью попало помещение сельскохозяйственных предприятий, где находились ангары для техники, а также мост через Клевень в Шосткинском районе.

"Ночью было выпущено две ракеты, которые попали в мост через реку Клевень, это Шосткинский район. Разрушен полностью мост. И, как мы понимаем, этот мост ведет как раз в сторону России. Очевидно, они боятся того, что может быть наступление с территории Украины уже в Россию. Потому что они укрепляют свои позиции, активно окапываются, минуют со своей стороны территорию и строят опорные пункты. И мы видим, что там происходит такая серьезная оборонительная работа" , - рассказал Живицкий.

Глава ОВА подчеркнул, что россияне не формируют наступательную группировку, а сконцентрировались именно на мероприятиях по укреплению своей обороны.

По словам Живицкого, в последнее время выросла интенсивность вражеских обстрелов Сумской области - оккупанты используют более тяжелое вооружение, совершают авианалеты, бомбардировки, обстрелы территории региона.