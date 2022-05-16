Генштаб: ВСУ ударили по россиянам в Чернобаевке

ВСУ ударили по россиянам в районе Чернобаевки (Херсонская область), потери врага уточняются, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00 16 мая.

Противник не прекращает наступление в Восточной операционной зоне. Основные усилия россияне сосредоточили в Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от Харькова и предотвратить их выход к границе. Враг ведет подготовку наступления силами у Изюма.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси (до семи батальонов) продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

До 21 мая пройдет следующий этап проверки боевой готовности сил реагирования вооруженных сил Беларуси. Есть деятельность мобильного комплекса радиомониторинга в пограничной полосе, в том числе и на территории Украины. Он действует для мониторинга сетей сотовой связи.

На Северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия для удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону. До сих пор есть вероятность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории РФ на этом направлении.

На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении Государственной границы Украины с РФ.

На Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Руськие Тишки, Терновая и Петровка. Противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА "Орлан-10".

На Донецком направлении оккупанты производили обстрелы со всего спектра имеющегося вооружения в авиацию, включая истощение личного состава и разрушение фортификационных сооружений подразделений наших войск.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает наступление, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском направлении после нанесенных Силами обороны потерь враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий не было, враг пытался производить огненное поражение наших войск.

В Мариуполе противник продолжает массированные артиллерийские и авиационные удары. Основные усилия кафиров - на блокировании и поражении наших подразделений в районе "Азовстали".

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения по ствольной артиллерии и минометам.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты семнадцать атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

Российская авиация поражала объекты в восточной операционной зоне и в глубине территории Украины.

ВСУ поразили 11 воздушных целей: два вертолета (Ка-52 и Ми-28) семь БПЛА оперативно-тактического уровня и две крылатые ракеты.

Авиация воздушных сил продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений наших войск и патрулировать воздушное пространство Украины.