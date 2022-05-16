Советник мэра: в Мариуполе оккупанты отбирают имущество у жителей

В Мариуполе российские оккупанты под видом "национализации" отбирают имущество у жителей, сообщает Новое время.

Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его словам, после "документа" террористической организации "ДНР" под видом "национализации" украдено все движимое и недвижимое имущество, а также ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения.

"Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность России" , - написал он.

Андрющенко заявил, что речь идет не только о государственной или коммунальной собственности.