Советник мэра: в Мариуполе оккупанты отбирают имущество у жителей
В Мариуполе российские оккупанты под видом "национализации" отбирают имущество у жителей, сообщает Новое время.
Об этом заявил советник мэра города Петр Андрющенко.
По его словам, после "документа" террористической организации "ДНР" под видом "национализации" украдено все движимое и недвижимое имущество, а также ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения.
"Официальное мародерство в действии. Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность России", - написал он.
Андрющенко заявил, что речь идет не только о государственной или коммунальной собственности.
"Речь идет о собственности физических и юридических лиц", - написал он.