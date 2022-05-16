Гайдай: войска РФ обстреляли несколько городов на Луганщине

Российские войска в Луганской области вступили в бой с военными ВСУ около поселка Боровское, и с потерями отступили. Также оккупанты вели атаки в направлении Тошковки. Захватчики в течение суток обстреляли ряд городов, в результате чего были разрушены жилые дома, а также пострадали люди.

Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда" , – рассказал он.

Глава ОВА уточнил, что пострадали села Попаснянского общества.

"В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки" , – говорится в сообщении.

Кроме того, в воскресенье днем ​​зафиксированы попадания в 7 многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также было повреждено здание профессионального училища.

"Из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка" , – сообщил Гайдай.

В Днепр был госпитализирован 15-летний подросток, пострадавший в Лисичанске в результате обстрела войсками РФ города.