Гайдай: войска РФ обстреляли несколько городов на Луганщине
Российские войска в Луганской области вступили в бой с военными ВСУ около поселка Боровское, и с потерями отступили. Также оккупанты вели атаки в направлении Тошковки. Захватчики в течение суток обстреляли ряд городов, в результате чего были разрушены жилые дома, а также пострадали люди.
Об этом на своем официальном Телеграм-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Вблизи Боровского оккупанты получили жесткий отпор и отступили. Атаковали также в направлении Тошковки. Там снова много разрушений жилого фонда", – рассказал он.
Глава ОВА уточнил, что пострадали села Попаснянского общества.
"В Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком повреждено 20 домов. В городах Горское и Золотое, а также в самой Тошковке – всего 11, из которых три многоэтажки", – говорится в сообщении.
Кроме того, в воскресенье днем зафиксированы попадания в 7 многоэтажек в новых районах Северодонецка, а также было повреждено здание профессионального училища.
"Из артиллерии и систем залпового огня также атакованы Лисичанск, Приволье, Новодружеск, Рубежное, Воеводовка, Белогоровка", – сообщил Гайдай.
В Днепр был госпитализирован 15-летний подросток, пострадавший в Лисичанске в результате обстрела войсками РФ города.
"Мужчина и женщина погибли на месте. Россияне обстреляли дом в старых районах города примерно в 16:00. Еще один мужчина госпитализирован. Девять человек получили ранения позавчера после артиллерийской атаки врага по больнице в Северодонецке", – рассказал глава ОВА.