Британская разведка: Лукашенко избегает прямого участия в войне

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.﻿ Об этом говорится в ежедневной сводке британской разведки, сообщает Европейская правда.

После учений в начале мая Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракетных войск на полигонах на западе страны.

"Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксируют украинские войска, поэтому они не могут разворачиваться для поддержки операций на Донбассе" , – говорится в отчете.

Также указывается, что, несмотря на предыдущие предположения, на сегодняшний день белорусские силы не были непосредственно вовлечены в конфликт.

Однако, белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси.