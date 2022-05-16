Россия забирает завод Renault и будет выпускать там "москвичи"

На территории России решили конфисковать предприятия французской корпорации Renault, которая приостановила свою деятельность после вторжения в Украину. На московском заводе вместо автомобилей под брендами Renault и Nissan будут выпускать "москвичи", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом "Москвич", - написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Кроме того, как сообщило министерство промышленности и торговли РФ, 67,69% акций автоконцерна "АВТОВАЗ" переходят в собственность ФГУП "НАМИ". О том, что будут делать на заводе, который выпускал "жигули", не сообщается.

Renault, западный автопроизводитель, наиболее подверженный влиянию в России, заявил в марте, что приостанавливает работу своего московского завода и рассматривает возможность неденежного списания на сумму 2,2 млрд евро, чтобы отразить потенциальные потери.

В апреле министерство торговли РФ заявило, что завод Renault в Москве, производящий автомобили под брендами Renault и Nissan, будет передан правительству города. Также анонсировалась передача 68% акций крупнейшего российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" автомобильному научно-исследовательскому институту за символический 1 рубль.