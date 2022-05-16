УЗ возобновила продажу билетов через Приват24

Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка, сообщает Экономическая правда.

"Удобно покупать билеты на поезд снова можно онлайн в Приват24, на сайте bilet.pb.ua, а также в любом из более 9800 терминалов самообслуживания и в отделениях банка", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Ранее Укрзализныця из соображений безопасности временно ограничила продажу железнодорожных билетов через партнерские сервисы: Приват Банк, Tickets.ua, Proizd.ua и другие.