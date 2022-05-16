ОГП: с начала полномасштабного вторжения РФ погибли 229 детей

По состоянию на утро 16 мая 2022 года более 650 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По официальным данным ювенальных прокуроров, 229 детей погибли и более 421 ранены. Данные уточняются.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 140, Киевской – 116, Харьковской – 100, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

В субботу, 14 мая, в результате обстрела врагом с.Лебяже Чугуевского района Харьковской области получил ранение 15-летний мальчик.

Стало известно, что 8 марта в результате авиаудара войсками РФ по Мариуполю погибла 15-летняя девушка. А 18 марта из-за обстрела оккупантами города - 16-летний подросток.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1748 учебных заведений, 144 из них разрушены полностью.