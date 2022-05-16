Мэр: оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева

В Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов и ударов с РСЗО оккупантов по жилым кварталам города.﻿﻿ Об этом написал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что утром 16 мая после вражеских обстрелов Ингульского района Николаева, на Центральном проспекте возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos припаркованного во дворе.

Согласно данным мэрии, кроме пожара в магазине и сгоревшего авто, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.

В отчете регионов ОВА сообщила, что в результате обстрелов ранен человек. ГСЧС и мэр об этом писали.