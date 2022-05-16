Мэр: оккупанты обстреляли жилой квартал Николаева
В Николаеве прозвучала серия сильных взрывов из-за ракетных ударов и ударов с РСЗО оккупантов по жилым кварталам города. Об этом написал мэр Николаева Александр Сенкевич, сообщает Украинская правда.
Отмечается, что утром 16 мая после вражеских обстрелов Ингульского района Николаева, на Центральном проспекте возник пожар крыши магазина и автомобиля Daewoo Lanos припаркованного во дворе.
Согласно данным мэрии, кроме пожара в магазине и сгоревшего авто, повреждены окна жилых домов и газопровод низкого давления.
В отчете регионов ОВА сообщила, что в результате обстрелов ранен человек. ГСЧС и мэр об этом писали.