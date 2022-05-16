Министр: Чехия хочет, чтобы Зеленский был гостем саммита лидеров ЕС

Прага хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский был гостем на саммите лидеров ЕС в октябре 2022 года, который она организует в рамках своего председательства в Совете ЕС. Об этом сказал чешский министр по делам ЕС Микулаш Бек, сообщает Европейская правда.

Саммит, скорее всего, состоится в Пражском Граде в начале октября во время председательства Чехии, которое продлится с июля по декабрь 2022 года.

Сначала правительство рассматривало возможность присутствия на мероприятии президента США Джо Байдена, но поскольку он посетил Польшу в конце марта, маловероятно, что он вернется в Центральную Европу в столь короткий срок.

"Мы хотели бы, чтобы президент Украины был гостем на саммите" , — сказал Бек.

Бек также отметил, что в ближайшие недели ожидается визит советника Зеленского в Прагу. Кроме того, вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина была приглашена на июльское неформальное заседание Совета по общим вопросам.

Чехия настаивала на предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС с самого начала российского вторжения. По словам Бека, Украина должна максимально быстро пройти путь к членству в ЕС, выполнив при этом все стандартные критерии.