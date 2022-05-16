ОК "Юг": Одесскую область обстреляли самолетами стратегической авиации РФ
В результате ракетного удара по Одесской области самолетами стратегической авиации РФ, поражен объект туристической инфраструктуры, разрушены здания, вспыхнул пожар. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Враг продолжает атаковать поврежденный и неработающий мост через Днестровский лиман. Но попадает в мирных жителей. Предварительно, пострадали 2 взрослых и тяжело ранен маленький ребенок", - говорится в сообщении.
Остальная информация уточняется.