Нацполиция: РФ ударила по Донецкой области "Градами", ракетами и авиабомбами

За минувшие сутки Россия атаковала десять населенных пунктов в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Национальной полиции в Донецкой области.

Как сообщили в Нацполиции, оккупанты применили против мирного населения авиацию, танки, тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч", а также ракеты.

Под атаками россиян оказались Мариуполь, Авдеевка, Торецк, Лиман, Соледар, Железное, Бахмут, Нью-Йорк, Диброво, Бахмутское.

В результате обстрелов погибли шесть мирных жителей, еще 12 получили ранения.

Разрушены 36 гражданских объектов — жилые дома, мечеть, завод, кафе и объекты критической инфраструктуры.

Военные преступления России задокументированы. Полицейские начали досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.