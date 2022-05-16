Чубаров: в Крыму здание администрации облили желтой и голубой краской

В ночь на 16 мая неизвестные облили желтой и голубой краской здание оккупационной администрации в Евпатории в оккупированном Крыму, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Крым – это Украина! В ночь с 15 на 16 мая крымские партизаны указали российским захватчикам на то, что им следует быстрее покидать оккупированный полуостров. Пока что мост через Керченский пролив не взорвали" , – заявил он.

Чубаров выложил фото облитого краской здания и отметил, что это здание оккупационной администрации города Евпатория.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа также выразил надежду, что "в следующий раз "коктейль Молотова" также достигнет своей цели".