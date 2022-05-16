Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Фото: president.gov.ua

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая ориентировочно составили:

  • личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1228 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
  • РСЗО - 195 (+0) ед,
  • средств ПВО – 89 (+0) ед,
  • самолетов – 200 (+0) ед,
  • вертолетов – 165 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),
  • крылатых ракет – 97 (+2),
  • кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,
  • специальной техники – 42 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.

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