Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая ориентировочно составили:
- личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1228 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 577 (+22) ед,
- РСЗО - 195 (+0) ед,
- средств ПВО – 89 (+0) ед,
- самолетов – 200 (+0) ед,
- вертолетов – 165 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),
- крылатых ракет – 97 (+2),
- кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,
- специальной техники – 42 (+0).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.
Данные уточняются.