Генштаб обнародовал оперативные данные о потерях армии РФ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 16 мая ориентировочно составили:

личного состава – около 27 700 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1228 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2974 (+16) ед,

артиллерийских систем – 577 (+22) ед,

РСЗО - 195 (+0) ед,

средств ПВО – 89 (+0) ед,

самолетов – 200 (+0) ед,

вертолетов – 165 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 427 (+11),

крылатых ракет – 97 (+2),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2101 (+14) ед,

специальной техники – 42 (+0).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском и Запорожском направлениях.

Данные уточняются.