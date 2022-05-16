ISW: РФ потеряла 485 человек в переправе через Северский Донец

При попытке переправы через реку Северский Донец 11 мая российская армия потеряла 485 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады из направленных туда 550-ти (то есть 88%), также более 80 единиц техники РФ было повреждено. Об этом, ссылаясь на американский Институт исследований войны (ISW), сообщает Украинская правда.

"Российские войска допустили значительные тактические ошибки при попытке масштабной переправы через реку Северский Донец со стороны Кременной", – говорится в отчете ISW.

Уточняется, что российское командование направило 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Северский Донец с целью оцепления украинских войск вблизи Рубежного с северо-запада.

"11 мая украинская артиллерия уничтожила российские понтонные мосты и плотно сосредоточенные российские войска и технику вокруг них, что, как сообщается, привело к 485 потерям и повреждению более 80 единиц техники", – написано в отчете.

Аналитики отмечают, что 8 марта 74-я мотострелковая бригада пыталась переправиться через реку Десна в Черниговской области – и тогда не потерпела подобных неудач.

"Командование и штаб подразделения, возможно, не осознали опасности, которую создало усовершенствование артиллерийских возможностей Украины спустя два месяца, или просто некомпетентны или не в состоянии контролировать свои войска" , – предполагают они.

В случае с переправой через Северский Донец известные пророссийские Телеграмм-каналы с примерно 300 тысячами подписчиков начали критиковать российский Генштаб за то, что он не сумел поучиться на предыдущих боевых ошибках, и выражали обеспокоенность тем, что цензура и самоцензура лишали их осознания ситуации.