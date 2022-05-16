Чаус: на Черниговщине начинают восстановление критической инфраструктуры

В Черниговской области с 16 мая начинают восстанавливать объекты критической инфраструктуры. Правительство уже выделило необходимые средства.﻿ Об этом на своем официальном Телеграм-канале﻿ сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве, и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация, совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады" , – заявил Чаус.

Он добавил, что после этого начнется восстановление жилого фонда.

"Уже на сегодняшний день 150 млн выделено и находятся на казначейских счетах области. Из них часть перечислена УКС (управлению капитального строительства – ред.), и сегодня начнутся работы", – отметил глава ОВА.

По словам Чауса, в области хотят создать специальную экономическую зону, которая поможет бизнесу восстановиться после российского вторжения.