В ЕС не уверены, что смогут сейчас согласовать нефтяное эмбарго РФ

Евросоюз допускает, что не сможет согласовать позиции всех стран по нефтяному эмбарго, которое ожидаемо должно войти в шестой пакет санкций блока против РФ за вторжение в Украину, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед встречами министров иностранных дел в Брюсселе в понедельник.

Он отметил, что "объективной ситуацией" является то, что некоторые страны-члены больше зависят от российской нефти, чем другие, поскольку они не имеют выхода к морю и полагаются на трубопроводы из России.

Министры будут обсуждать ситуацию и попытаться разблокировать ситуацию, сказал он, однако предупредил, что "не может гарантировать, что это произойдет, потому что позиции достаточно сильны".

Препятствия в переговорах обусловлены, в частности, отказом Венгрии согласовать шестой пакет санкций ЕС, включавший эмбарго на российскую нефть. Официальные лица Еврокомиссии продолжают вести переговоры с Будапештом, а также Чехией и Словакией по специальным условиям, чтобы одобрить запрет импорта российской нефти в рамках нового санкционного пакета.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени накануне встречи в Брюсселе подчеркнул, что Кремлю необходимо дать "очень четкий сигнал", что цена, которую Россия заплатит за развязанную ею войну, будет расти дальше.