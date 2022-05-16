Минэкономики снова разрешило АЗС повысить цены

Минэкономики второй раз с начала мая повысило расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, сообщает Корреспондент.

Так, расчетные цены для бензина повышены на 2,17 гривен с 31,19 гривен до 33,36 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 32 копейки с 35,63 гривен до 35,31 гривен за литр.

Таким образом, стоимость бензина на АЗС не может превышать 39,86 гривен за литр, дизельного топлива - 42,31 гривен за литр.