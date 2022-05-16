Денисова: в Херсонской области количество населения уменьшилось вдвое
В Херсонской области сейчас остается около 500 тысяч человек. К началу войны было около миллиона жителей. Об этом написала Уполномоченная Верховной Рады Украины по делам человека Людмила Денисова.
У жителей Херсонской области нет возможности выехать на подконтрольную Украине территорию и почти ограничена возможность передвижения по области.
Оккупанты не пропускают волонтеров с гуманитарной помощью и грабят гуманитарные грузы.
По сообщению мэра города Игоря Колыхаева, в Херсоне медикаменты закончатся через две недели, уже нет растворов для капельниц, мало лекарств против сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода. Значительная потребность в лекарственных средствах существует во всех районах Херсона без исключения.
В первые дни захвата южного региона оккупанты разграбили большое количество продовольственных сетей и аптек. Украинские товары вывезли в Крым и Россию, написала Денисова.
"Как гуманитарку россияне раздают продукты 5-летней давности и лекарства, в которых истек срок годности. При этом в обмен на них требуют паспортные данные, списки пенсионеров, социальных работников и просто людей, проживающих в той или иной общине", - отметила она.