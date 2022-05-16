Главы МИД стран ЕС обсудят поставки Украине артиллерии и бронемашин

Министры иностранных дел ЕС, которые начали сегодня встречу в Брюсселе, рассчитывают получить от руководителя внешнеполитического ведомства Украины Дмитрия Кулебы обновленную информацию о развитии событий в борьбе против российского вторжения, а также обсудят последствия этой войны для мировой экономики, сообщает Укринформ.

Об этом сегодня в Брюсселе перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"Сегодня у министров состоится встреча с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы выяснить, каково развитие ситуации. Украинцы продолжают оказывать яростное сопротивление (российскому вторжению – ред.), и мы будем продолжать предоставлять им оружие, чтобы они могли сопротивляться…. Речь идет об оружии, обычно используемом в такой войне, включая артиллерию и бронированные машины" , - сказал Боррель.

Он подчеркнул, что министры также рассмотрят последствия, которые эта война имеет для мировой экономики, ведь в результате российской агрессии мир сталкивается с угрозой масштабного экономического кризиса, в частности из-за резкого роста цен на электроэнергию и продукты питания.