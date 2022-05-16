ОВА: российские ДРГ пытались прорвать госграницу в Сумской области

Сегодня, 16 мая, около 7 утра была предпринята попытка прорыва государственной границы на территории Сумской области.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

"Враг открыл огонь по приграничной территории Шосткинского района из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. Под прикрытием огня на территорию области пытались зайти вражеские диверсионно-разведывательные группы" , - написал он.

Пограничники дали бой россиянам, те же отступили за линию государственной границы, добавил Живицкий.