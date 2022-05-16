Euractiv: Премьер Эстонии призывает лидеров ЕС не звонить Путину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что сейчас нет смысла говорить с Владимиром Путиным, если Евросоюз действительно хочет, чтобы он понял, что он находится в изоляции. Об этом она сообщила в интервью Euractiv.

«Я чувствую, что если все ему (Путину – ред.) постоянно звонят по телефону, он не получает месседжа, что он в изоляции. Если мы хотим донести месседж о том, что на самом деле «вы изолированы», не звоните ему. В этом нет смысла. Он чувствует, что находится в центре внимания, потому что все хотят с ним поговорить. Но что у нас есть из этого? Я не вижу никаких результатов, потому что после всех этих разговоров была Буча, Ирпень – мы не видим никаких признаков деэскалации» , – сказала Каллас.

По ее словам, с начала вторжения РФ в Украину канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон стали едва ли не единственными из лидеров ЕС, которые проводят телефонные разговоры с президентом РФ.

Глава правительства Эстонии отметила, что усилия остановить военную машину Путина в Украине, а также политически и военно-изолировать Россию должны продолжаться.