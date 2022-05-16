ООН: в случае затяжной войны 90% украинцев могут оказаться за чертой бедности

Если война России против Украины будет продолжаться более года, 90% украинского населения может оказаться на грани бедности.﻿ Об этом, со ссылкой на Организацию Объединенных Наций, сообщает Новое время.

По их данным россияне уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов. При этом там предупреждают, что реальная оценка ситуации может быть в 5-6 раз выше.