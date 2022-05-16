Разведка получила подтверждения потерь в Украине 1-й танковой армии РФ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило документальное подтверждение масштабных потерь живой силы и техники 1-й танковой армии Вооруженных сил Российской Федерации в Украине, сообщает Укринформ.

Изучение и анализ документов позволили установить перечень подразделений, участвующих во вторжении в Украину, воинские звания и фамилии захватчиков, погибших во время боевых действий, пропавших без вести, попавших в плен или получивших ранения.

По состоянию на 15 марта общие потери 1-й танковой армии составили 409 человек. Украинские воины ликвидировали 61 и ранили 209 захватчиков.

"Только за первые две недели войны пропали без вести 44 российских танкиста, 96 захватчиков из состава этой армии решили сохранить свои жизни и сдались в плен" , - добавили в ГУР.

За это время защитники Украины уничтожили и захватили 308 единиц боевой техники из состава данной армии.