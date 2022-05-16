В США считают, что Украина может "обойти" ПДЧ на пути в НАТО

По словам временной поверенной США в Украине Кристины Квин, у Украины есть шанс стать членом НАТО без этапа Плана действий по членству – как у Финляндии и Швеции, потому что это не обязательная часть процедуры вступления, сообщает Европейская правда.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ. Однако я бы не называла это сокращенной процедурой" , - отметила временная поверенная.

Она отметила, что ПДЧ – это механизм, позволяющий государству-члену достичь требований для совместимости, и если какое-либо государство уже отвечает всем требованиям – План действий по членству становится ненужным.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в общем будете отвечать большей части требований" , - сказала Кристина Квин.

Отметим, в решении Брюссельского саммита НАТО в июне 2021 года подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина в будущем станет членом Альянса через План действий по членству.