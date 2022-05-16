McDonald's окончательно уходит из России

Сеть быстрого питания McDonald's уходит с российского рынка из вторжения России в Украину. Компания начала процесс продажи всех 850 ресторанов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Гуманитарный кризис, вызванный войной в Украине, и непредсказуемая операционная среда привели McDonald's к выводу, что дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald's" , - говорится в сообщении.

Компания намерена продать сеть местному покупателю и будет стремиться к тому, чтобы будущие рабочие места для ее 62 000 рабочих были частью условий.