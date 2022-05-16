Рынок труда: спрос на работу выше предложения

С началом войны в Украине количество вакансий резко уменьшилось, а резюме – увеличилось, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в результатах исследования кадрового портала grc.ua

"Люди стали активнее искать работу – и оставшиеся в своих городах, но потерявшие работу из-за войны, и внутренние переселенцы" , – говорится в релизе.

За последний месяц прирост резюме составил +15%. Активность соискателей тоже выросла – количество отзывов на вакансии, если сравнивать с предыдущим месяцем, увеличилось на 20%.

Количество предложений работы намного ниже количества желающих получить эту работу. Некоторые профессиональные сферы пострадали больше, в них новых предложений работы почти нет.

По данным государственной службы занятости, в апреле на 25 326 вакансий претендовало 283 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составила около 12 человек.

По данным портала grc.ua, уровень конкуренции на одно рабочее место в апреле был несколько меньше и в среднем составлял 7 человек. Однако есть профессиональные сферы, в которых этот показатель намного выше из-за почти полного отсутствия предложений работы.

Больше всего вакансий открыто для специалистов сферы Продажи (18,6%), в сфере ИТ, интернет, телеком (13,5%), для специалистов из сферы транспорта и логистики (9%), рабочего персонала (8,8%), в строительстве (5,9%), в медицине и фармацевтике (5,3%).

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страховщикам, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупок.

Больше всего предложений работы открыто в Киеве (33,9% всех актуальных на сайте), Львовской области (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%).