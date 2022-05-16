Квин: ленд-лиз для Украины не приведет к безумному долгу перед США

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что ленд-лиз не приведет к появлению у Украины огромного долга после войны, сообщает Европейская правда.

"Скажу откровенно, это просто процедура ускорения снабжения оружием. Поэтому, конечно же, ленд-лиз не приведет к появлению у Украины какого-то огромного долга после войны" , — сказала она в интервью.

По ее словам, ленд-лиз — вопреки его названию (слово lend означает "одалживать", то есть передавать временно — ред), мы не говорим о том, что Украина должна вернуть все, что получит по этому механизму.

Квин добавила, что идея ленд-лиза в другом.

"Когда США продают или передают оружие другому государству, правительство должно проходить экспортную процедуру, получать согласования и соответствовать определенным ограничениям. И именно для того, чтобы не сталкиваться с этими ограничениями, предлагается передавать оружие по ленд-лизу" , — сказала она.

Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая. 28 апреля законопроект 417 голосами поддержала Палата представителей, а 7 апреля его единогласно принял Сенат США.