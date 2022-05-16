Мэр: из захваченного Мелитополя за 2 месяца выехало до половины жителей

За последние два месяца из захваченного российскими оккупантами Мелитополя Запорожской области выехало 45−50% местных жителей. Об этом, ссылаясь на мэра города Ивана Федорова во время национального телемарафона, сообщает Новое время.

"По нашим данным, за последние два месяца из Мелитополя уехало 45−50% местных жителей. Это почти 60−65 тысяч жителей. В Мелитополе осталось около 70 тысяч человек в самом городе" , — отметил он.

По словам Федорова, большинство из них — пожилые люди.

Мэр Мелитополя добавил, что по селам ситуация немного лучше, так как к пригородным населенным пунктам оккупанты не дошли.