Квин: США дали Украине оружие без условий по ОРДЛО и Крыму

Временная поверенная США в Украине Кристина Квин заявила, что Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь без каких-либо условий в отношении оккупированных с 2014 года частей Луганской и Донецкой областей и Крыма, сообщает Европейская правда.

Кристина Квин отметила, что Украина уже заставила российскую армию отступить с Киевщины, Черниговщины и под Харьковом, так что "не лишено логики предположение, что она отбросит россиян и из других оккупированных регионов".

"Мы, оказывая Украине помощь, не обсуждали каким-то образом использование предоставленного оружия в отношении Крыма и Донбасса, не ставили условий по этому поводу. Но мы всегда признавали, что и Крым, и Донбасс – это Украина, и этот факт будет иметь огромное значение, когда мы будем принимать решение о дальнейшей поддержке в контексте того, как далеко Украина будет откидывать российскую армию. Но решение об этом остается за Украиной" , - отметила временная поверенная.

Она добавила, что слышала предположение о том, что США якобы умышленно не предоставляют Украине столько оружия, чтобы российскую армию можно было отбросить и победить, и дают столько, чтобы их только сдерживать и истощать.