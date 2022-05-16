МИД РФ отреагировал на расширение НАТО в Скандинавии

Уровень военной напряженности возрастет после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", – считают в МИД РФ.

По словам Рябкова, "общий уровень военной напряженности возрастет" , а "предсказуемости в этой сфере станет меньше" .

"В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к североатлантическому союзу", – отметил замглавы МИД РФ.

У стран Запада "не должно быть иллюзий, что мы это просто так потерпим" , добавил он.