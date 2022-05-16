МИД РФ отреагировал на расширение НАТО в Скандинавии
Уровень военной напряженности возрастет после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.
"Ситуация, конечно же, радикально меняется в свете происходящего. То, что безопасность Швеции, как и Финляндии, если на то пошло, в результате данного решения не укрепится, для нас совершенно очевидно", – считают в МИД РФ.
По словам Рябкова,
"общий уровень военной напряженности возрастет", а
"предсказуемости в этой сфере станет меньше".
"В какой форме мы будем обеспечивать свою безопасность после изменения этой общей натовской конфигурации, вопрос отдельный. Это будет зависеть от того, что в практическом плане станет следствием ожидаемого присоединения Финляндии и Швеции к североатлантическому союзу", – отметил замглавы МИД РФ.
У стран Запада
"не должно быть иллюзий, что мы это просто так потерпим", добавил он.
"У них не должно быть иллюзий, что мы это просто так потерпим, это должны понимать и Брюссель, Вашингтон и другие натовские столицы", – заявил Рябков.