Командир артиллеристов РФ: многоэтажки в Харькове уничтожались умышленно
Командир отделения 25-й артиллерийской бригады ВС РФ признал, что российские реактивные системы залпового огня умышленно обстреливали многоквартирные жилые дома в Харькове.
Соответствующее видео с показаниями оккупанта, захваченного в Циркунах, обнародовала в понедельник, 16 мая, Служба безопасности Украины.
По его словам, главной мишенью российских реактивных дивизионов были именно харьковские многоэтажки.
"Ближайший к Циркунам район Харькова — Северная Салтовка, который с начала войны почти ежедневно подвергался обстрелам из вражеских РСЗО Град и Ураган, имеет одну из наиболее плотных застроек. И на сегодняшний день почти каждая из 16-этажек этого спального района получила разрушения из-за рашистов", — отметили в СБУ.
Кроме того, пленный оккупант сообщил сотрудникам украинской спецслужбы персональные данные российских захватчиков, причастных к другим военным преступлениям на территории Харьковской области.