Стартовал саммит ОДКБ: Путин анонсировал новые учения РФ

В России начался саммит стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он проходит на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.

Как пишет РБК, саммит проходит в Москве с участием российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В совещании за круглым столом принимают участие также президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В ходе саммита, как сообщает "Украинская правда"﻿, президент России Владимир Путин заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности.

При этом, по словам главы государства-агрессора, количество военных учений будет увеличиваться.

Путин также заявил, что страны будут заниматься "вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур" .

Осенью, подчеркнул президент России, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.