Стартовал саммит ОДКБ: Путин анонсировал новые учения РФ
В России начался саммит стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он проходит на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Новое время.
Как пишет РБК, саммит проходит в Москве с участием российского и белорусского диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.
В совещании за круглым столом принимают участие также президенты Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.
В ходе саммита, как сообщает "Украинская правда", президент России Владимир Путин заявил, что на осень запланирована целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности.
При этом, по словам главы государства-агрессора, количество военных учений будет увеличиваться.
Путин также заявил, что страны будут заниматься
"вопросами оснащения коллективных сил ОДКБ современным вооружением, повышением оперативной совместимости их воинских контингентов, а также улучшением слаженности совместных действий военных структур".
Осенью, подчеркнул президент России, совместные учения ОДКБ пройдут в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.