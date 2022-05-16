Верещук: война закончится быстрее, если санкции будут более эффективными

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук во время прямого эфира на итальянском телевидении LA7 TV заявила, что война закончится быстрее, если экономические санкции будут еще более эффективными и решительными, сообщает﻿ Минреинтеграции Украины.

"Война будет продолжаться до тех пор, пока у нас не будет достаточно оружия, чтобы дать реальный отпор врагу. У нас нет сейчас необходимого оружия. У нас есть обещания, но оружия, на которое мы рассчитываем, у нас нет. Война закончится быстрее, если экономические санкции, введенные Западом, будут еще более эффективными, еще более решительными. И если нефтегазовое эмбарго заработает. У Путина просто не останется экономического потенциала на новые ракеты" , - заявила она.﻿

Вице-премьер-министр предупредила: такая агрессивная политика ядерного государства, которую демонстрирует Россия, опасна для всего мира.