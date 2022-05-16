Подоляк ответил на предложения запада "сохранить лицо" России
Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.
Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем официальном Twitter.
"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий", – написал он в ответ на статью в журнале Politico, где говорится о стремлении некоторых лидеров Европы начать мирные переговоры с Москвой.
Советник главы ОП подчеркнул, что после Бучи и Мариуполя завершить войну с
"сохранением лица" России невозможно. Он назвал странной логику европейских политиков в этом вопросе.
"Но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей", – подытожил Подоляк.