Подоляк ответил на предложения запада "сохранить лицо" России

Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений российских военных в Буче и Мариуполе.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем официальном Twitter.

"Некоторые западные политики хотят завершения войны с возможностью для России сохранить лицо, отдав ей часть территорий" , – написал он в ответ на статью в журнале Politico, где говорится о стремлении некоторых лидеров Европы начать мирные переговоры с Москвой.

Советник главы ОП подчеркнул, что после Бучи и Мариуполя завершить войну с "сохранением лица" России невозможно. Он назвал странной логику европейских политиков в этом вопросе.

"Но если эти политики хотят отдать России часть своих территорий, это дело их избирателей" , – подытожил Подоляк.