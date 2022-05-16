ЕК готовит заключение для Евросовета по заявке Украины в ЕС

Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи заявил, что Европейская Комиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС, сообщает Зеркало недели.

Комиссия получила все ответы Украины на вопросы ЕС.