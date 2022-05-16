ЕК готовит заключение для Евросовета по заявке Украины в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи заявил, что Европейская Комиссия готовит заключение для Европейского совета по заявке Украины в ЕС, сообщает Зеркало недели.
Комиссия получила все ответы Украины на вопросы ЕС.
"Встретился с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы обсудить, как усилить дальнейшую поддержку Украины. ЕС поддерживает Украину, чтобы смягчить последствия войны России против Украины. Получены все ответы на вопросник ЕС. Сейчас Комиссия готовит заключение для Совета по заявке Украины в ЕС", - отметил Варгеи в Twitter.