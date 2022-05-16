Военная инфраструктура НАТО в Скандинавии: Путин пригрозил ответом

Глава кремлевского режима Владимир Путин угрожает ответными мерами на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции.﻿ Об этом он заявил на саммите ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) в Москве в понедельник, 16 мая, сообщает Новое время.

"Расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. Какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться… Будем соответствующим образом на это и реагировать" , — цитирует Путина российская пропаганда.

При этом он отметил, что ни с Финляндией, ни со Швецией у РФ никаких проблем нет.