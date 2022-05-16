Politico: на Западе обеспокоены влиянием победы Украины в войне на РФ

Некоторые западные лидеры, хотя и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать целый ряд новых проблем. Об этом, ссылаясь на Politico и официальных лиц запада, сообщает Слово и дело.

Издание пишет, что западноевропейские лидеры, в том числе в Германии, Франции и Италии, теперь всерьез верят в победу Украины в войне.

Несмотря на то, что Европа поддерживает Украину, одновременно она стала опасаться того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал "унижением" России, что, в свою очередь, вызовет новые проблемы.

Так, по словам чиновников, победа Украины может "дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей недостижимой" . Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать РФ "спасти лицо" в этой войне, "даже если это будет стоить Украине некоторой территории" .

Так, недавно Эммануэль Макрон и Олаф Шольц заявляли, что Украина сама должна определить условия прекращения боевых действий, но лучше бы это сделать поскорее.

О том, что пришло время подумать о мирном соглашении, говорил и премьер-министр Италии Марио Драги:

"Мы договорились, что должны продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Москву, но также начать спрашивать, как строить мир".

Издание отмечает, что призывы европейских лидеров к переговорам с Россией противоречат политике США, где считают, что Украина может победить в войне.

В Госдепартаменте заявили, что США считают, что конфликт, в конечном итоге, будет разрешен дипломатическим путем. Но при этом намерены максимально укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы затем на переговорах у нее было больше рычагов влияния.