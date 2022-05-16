Politico: на Западе обеспокоены влиянием победы Украины в войне на РФ
Некоторые западные лидеры, хотя и поддерживают Украину, несколько обеспокоены возможными последствиями ее победы в войне с Россией. Так, на Западе опасаются, что Россия испытает "унижение", что может создать целый ряд новых проблем. Об этом, ссылаясь на Politico и официальных лиц запада, сообщает Слово и дело.
Издание пишет, что западноевропейские лидеры, в том числе в Германии, Франции и Италии, теперь всерьез верят в победу Украины в войне.
Несмотря на то, что Европа поддерживает Украину, одновременно она стала опасаться того, что президент Франции Эммануэль Макрон назвал
"унижением" России, что, в свою очередь, вызовет новые проблемы.
Так, по словам чиновников, победа Украины может
"дестабилизировать Россию, сделать ее еще более непредсказуемой и сделать нормализацию энергетических связей недостижимой". Именно поэтому некоторые западноевропейские столицы выступают за возможность дать РФ
"спасти лицо" в этой войне,
"даже если это будет стоить Украине некоторой территории".
Так, недавно Эммануэль Макрон и Олаф Шольц заявляли, что Украина сама должна определить условия прекращения боевых действий, но лучше бы это сделать поскорее.
О том, что пришло время подумать о мирном соглашении, говорил и премьер-министр Италии Марио Драги:
"Мы договорились, что должны продолжать поддерживать Украину и оказывать давление на Москву, но также начать спрашивать, как строить мир".
Издание отмечает, что призывы европейских лидеров к переговорам с Россией противоречат политике США, где считают, что Украина может победить в войне.
В Госдепартаменте заявили, что США считают, что конфликт, в конечном итоге, будет разрешен дипломатическим путем. Но при этом намерены максимально укрепить позиции Украины на поле боя, чтобы затем на переговорах у нее было больше рычагов влияния.