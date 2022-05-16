в Киеве возобновили платную парковку

В Киеве с 16мая возобновили оплату парковки. Решение о возврате оплаты "услуг" парковки принял Киевсовет, сообщает 24 Канал.

Как и в довоенные времена, парковка платная в будни с 8:00 до 22:00. В другое время в будни и целый день в субботу и воскресенье автовладельцев не будут штрафовать за неуплату “услуг” парковки.

Оплату за парковку, как и до войны, будут контролировать инспекторы по парковке. Во время воздушной тревоги инспекторы не вправе штрафовать водителей.

Еще одна особенность – на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Принимается только оплата в городском приложении. То есть человек без смартфона не сможет оплатить “услуги” парковки.