СБУ: заблокирована работа подсанкционного завода в Днепре
СБУ сообщила о блокировки деятельности подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса.
Отмечается, что только за 2021 год на предприятии было произведено 340 тонн такой продукции общей стоимостью более 450 млн грн. По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там осуществлялось перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.
"Поскольку учредителем завода является российская корпорация, специализирующаяся на производстве и модернизации оружия и военной техники, еще в прошлом году он попал под санкции СНБО. Но сейчас, чтобы обойти существующие ограничения, российская сторона хотела переписать завод на украинское юридическое лицо и продолжить его работу в ущерб государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении СБУ.