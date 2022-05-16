СБУ: заблокирована работа подсанкционного завода в Днепре

СБУ сообщила о блокировки деятельности подсанкционного завода, который собирался возобновить поставки для российского военно-промышленного комплекса.

Отмечается, что только за 2021 год на предприятии было произведено 340 тонн такой продукции общей стоимостью более 450 млн грн. По данным следствия, готовый товар переправлялся на территорию РФ. Уже там осуществлялось перераспределение полученной продукции среди своих военных заводов и других объектов ВПК.